Пхеньян, , 01:57 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода удобрений в Сунчхоне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — сообщает агентство.

ЦТАК отмечает, что открытие завода состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику солидарности трудящихся. Жители КНДР бурно приветствовали появление товарища Кима на церемонии. Он перерезал ленту завершения строительства и помахал рукой всем трудящимся и участникам церемонии.

Также Ким Чен Ын осмотрел цеха нового завода и поинтересовался техническим процессом производства фосфорных удобрений. Северокорейский лидер назвал это открытие Сунчхонского завода важным этапом в развитии химической промышленности КНДР.

Отметим, что за последние недели американские и японские СМИ распространяли слухи о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына и его возможной смерти. Однако никаких реальных подтверждений этого не было. В то же время южнокорейские источники отмечали, что никакой аномальной активности в КНДР не было зафиксировано, а Ким Чен Ын продолжает выполнять свои обязанности.

Читайте ранее в этом сюжете: Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв