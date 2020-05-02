Тегеран, , 07:54 — REGNUM 1 мая секретарь Центрального судебного управления Ирана по правам человека Али Бакери-Кани призвал немедленно освободить задержанного в американской тюрьме иранского ученого Сируса Асгари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран обеспокоен состоянием здоровья всех иранцев, находящихся в плену в американских тюрьмах», — заявил Бакери-Кани, отметив, что немедленное освобождение Сируса Асгари может положить конец беспокойству по поводу здоровья профессора.

«Иран сильно обеспокоен тем фактом, что иранский учёный заразился COVID-19», — сообщил он, добавив, что страна добивается освобождения профессора.

Иранский учёный, арестованный Иммиграционной и таможенной службой США (ICE), был оправдан в прошлом году в ходе судебного разбирательства по делу санкций США, однако ICE отказалась освободить его.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте обвинил власти США в том, что те задержали нескольких иранских ученых на фоне вспышки COVID-19 и отказали им в медицинском отпуске.

«Даже когда сами суды отвергают абсурдные обвинения, власти США отказывают невинным людям, заключённым в ужасные учреждения, в медицинском отпуске. Освободите наших людей», — заявил глава МИД Ирана.