Тегеран, , 07:57 — REGNUM Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране Кристофер Хамельман заявил, что ВОЗ сделает все возможное для обеспечения доступа к медицинским услугам для всех людей в мире, включая иранский народ, который сталкивается с санкциями и проблемами в области поставок фармацевтических товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 мая.

Во время посещения лагеря имени Зейнаб, занимающегося производством масок в иранском культурном центре Хаваран, Хамельман отметил, что в соответствии с санкциями Всемирная Организация Здравоохранения попыталась осуществить эффективное сотрудничество с министерством здравоохранения Ирана и решить некоторые существующие проблемы.

«Хотя формально санкции не были введены в отношении вопросов здравоохранения, мы знаем, что на практике существует много проблем с предоставлением медицинских товаров», — подчеркнул официальный представитель ВОЗ.

Хамельман заявил, что по этой причине «ВОЗ подписывает меморандум о взаимопонимании с министерством здравоохранения Ирана», согласно которому Всемирная Организация Здравоохранения будет оказывать содействие министерству здравоохранения в предоставлении некоторых необходимых средств медицинского назначения.

Чиновник отметил, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также призвал приостановить действие санкций в отношении всех стран во время вспышки коронавируса, добавив, что постановка этого вопроса самым высокопоставленным должностным лицом международного органа имеет первостепенное значение.