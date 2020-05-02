Тегеран, , 07:59 — REGNUM 30 апреля глава таможенной службы иранского района Базарган сослался на прибытие в Иран шестой партии лекарственных средств, в том числе ампул норадреналина и инъекционной сыворотки линезолида. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 мая.

В интервью агентству IRNA Садек Намдар отметил, что груз весом 7,43 тонны был отправлен из Испании и уже прибыл в столицу Ирана Тегеран. По словам Намдара, медицинские средства были доставлен через пограничный рынок Сариссо (иранский округ Маку).

Далее Намдар сообщил, что этот груз поступил в страну с согласия пограничных служб Ирана и Турции. Он также отметил, что после приема, доставки и выполнения таможенных процедур груз был отправлен в пункт таможенной службы города Шахрияр провинции Тегеран.

Намдар сказал, что груз перевозился в двух грузовиках с использованием 45 поддонов, отметив, что в этих грузовиках содержалось 7430 килограммов лекарственных средств, включая ампулы с норадреналином, используемым для лечения гипертонии и сердечно-легочной реанимации, а линезолид используется для лечения кожных инфекций.

По его словам, общая стоимость медицинских средств составляет 495,840 евро.