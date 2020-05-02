Москва, , 01:20 — REGNUM Рассекреченные архивные документы об освобождении Красной Армией Берлина в 1945 году опубликовало министерство обороны России на своём сайте в новом мультимедийном разделе «Финальный аккорд Великой войны».

В нём представлены уникальные, ранее не публиковавшиеся, материалы о Берлинской операции: боевые донесения, журналы боевых действий, отчеты и сводки с фронта и наградные листы. Документы дают представление о ходе и характере боевых действий, о внимании, которое советское командование уделяло снабжению продовольствием жителей Берлина и окрестных городов, охране культурных ценностей, другим вопросам.

«Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Минобороны РФ, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — пояснили в оборонном ведомстве.

Операция по штурму столицы Германии началась 16 апреля 1945 года. Две недели ожесточённых боев завершились 2 мая 1945 года, когда силы 1-го Белорусского фронта при поддержке 1-го Украинского фронта и Днепровской военной флотилии полностью овладели Берлином. Этим событиям предшествовали уличные бои — сражения в городе шли за каждый дом. 1 мая над зданием Рейхстага водрузили Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

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«Только за один день — 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника <…> 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров — командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен», — сообщил в боевом донесении командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев.

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