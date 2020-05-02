Ташкент, , 00:58 — REGNUM В Узбекистане срок выделяемых населению ипотечных кредитов, для покупки недвижимости на первичном рынке, продлен с 15 до 20 лет, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Данный порядок действует на период с 1 мая 2020 года по 1 января 2022 года.

Министерству финансов республики поручено в недельный срок продлить с 15 до 20 лет срок кредитных ресурсов, размещенных в рамках нового порядка в коммерческих банках.

Коммерческим банкам указано в месячный срок продлить с 15 до 20 лет срок ипотечных кредитов, выделенных в рамках нового порядка физическим лицам, а также внести соответствующие изменения в заключенные договоры.

Документом также увеличены максимальные размеры ипотечных кредитов, выделяемых одному заемщику.

Так, в сельской местности — для двухкомнатных квартир с 174 млн сумов до 240 млн сумов (100 долларов-1,15 млн сумов), квартир с тремя и более комнатами с 224 млн сумов до 320 млн сумов;

в городах — для двухкомнатных квартир с 180 млн сумов до 240 млн сумов, квартир с тремя и более комнатами с 232 млн сумов до 320 млн сумов;

в городе Ташкенте — для двухкомнатных квартир с 198 млн сумов до 264 млн сумов, квартир с тремя и более комнатами с 255 млн сумов до 352 млн сумов.