Брюссель, , 00:49 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал стороны конфликта на Украине выполнять минские соглашения, комментируя журналистам состоявшиеся переговоры в режиме видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

«Крайне важно продолжать работать над полным выполнением минских соглашений, включая прочное и всеобъемлющее прекращение огня», — сказал он.

По словам Борреля, особую значимость и срочность урегулирование ситуации в Донбассе приобретает в связи с распространением коронавируса.

Напомним, очередной раунд переговоров в нормандском формате завершился 30 апреля. По его итогам стороны выразили неудовлетворенность выполнением договорённостей, согласованных на Парижском саммите 9 декабря 2019 года, договорились назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными.

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