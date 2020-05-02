Приштина, , 09:54 — REGNUM В Демократической лиге Косово (ЛДК) прокомментировали решение Конституционного суда самопровозглашенного Косово от 1 мая о приостановлении действия декрета президента Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства Косово кандидату от ЛДК Авдулле Хоти. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, руководство ЛДК выразило твердое намерение следовать вердикту суда, однако не оставило намерений по приходу к власти без проведения досрочных выборов:

«ЛДК, в полном соответствии с положениями конституции, остается приверженной решению сформировать новое правительство», — говорится в заявлении партии.

Напомним, ЛДК уже заключила соглашения о коалиции с Альянсом за будущее самопровозглашенного Косово Рамуша Харадиная, Социал-демократической инициативой и заручилась поддержкой Альянса за новое Косово и «Сербского списка» для получения необходимого для утверждения состава нового правительства большинства в парламенте. Однако находящаяся у власти партия «Движение за самоопределение» называет нарушением конституции формирование нового правительства без проведения досрочных выборов после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти 25 марта.

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