Приштина, , 14:46 — REGNUM Глава правительства самопровозглашенного Косово высмеял попытки «коррумпированных чиновников» апеллировать к США после увольнения.

На сотый день пребывания на посту главы правительства (13 мая) Альбин Курти провел пресс-конференцию, в ходе которой обсудил с журналистами первые итоги работы правительства. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одной из тем обсуждения стала отставка Главы гражданской авиации Косово Эсета Бериши.

Сам Бериша назвал скрытой причиной своей отставки то, что он был причастен к подготовке возобновления прямого авиационного сообщения между Белградом и Приштиной при посредничестве США.

Курти назвал заявления Бериши ложными:

«Я хотел бы сказать, что есть 14-страничное решение, в котором обосновывается данная отставка и все, кому интересно, могут прочитать его, и я бы хотел, чтобы как можно больше людей интересовалось этим вопросом. Нигде в это решении не упоминается о том, что упомянул Бериша, речь вообще не идет о том, о чем он говорит. Напротив, доказывается, что он получил свой пост противозаконным путем, поскольку он не имел достаточного опыта работы, что было подтверждено неоднократным нарушением им своих профессиональных обязанностей».

При этом Курти отметил, что «коррумпированные чиновники» всякий раз, когда задеваются их интересы, ищут защиты у США:

«Каждый раз, когда наше и ваше эффективное правительство затрагивает интересы коррумпированных чиновников, они начинают пищать «Амелика, Амелика». Вы заметили, как они пытаются злоупотреблять Америкой каждый раз, как заходит речь о коррупции. США не защищают наиболее коррумпированных, прошло та воображаемая пора, когда каждый мог найти убежище в США после участия в коррупционных схемах в себя в стране. США не говорят никому: «обкрадывай свой народ».

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