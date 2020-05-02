Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование фармацевтического препарата «Ремдесивир» компании Gilead Sciences при лечении больных COVID-19. Об этом 1 мая сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп.

«Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской фармацевтической компании Gilead Sciences по итогам испытаний препарата «Ремдесивир» сообщили об его эффективности при лечении пациентов, зараженных новым типом коронавирусной инфекции.

Напомним, лекарственное средство «Ремдесивир» было создано для лечения лихорадки Эбола и других вирусных инфекций. Однозначных результатов эффективности этого препарата против коронавирусной инфекции представлено не было.

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