Тбилиси, , 23:31 — REGNUM Сотрудники МИД Грузии встретились с послом Китая в Тбилиси Ли Яном из-за материалов китайских СМИ о деятельности американского исследовательского центра имени Ричарда Лугара близ грузинской столицы, сообщает 1 мая пресс-служба МИД Грузии.

«В ходе встречи особое внимание стороны уделили пропаганде из России ложной информации в связи с Грузией, которая особенно усилилась во время пандемии COVID-19 и коснулась такого важного в медицинском направлении объекта, как лаборатория Лугара. Было отмечено, что, к сожалению, РФ продолжает попытки ввести в заблуждение международное сообщество, за которым последовали огорчающие отзывы из китайских СМИ», — указано в заявлении МИД.

Напомним, в исследовательском центре имени Ричарда Лугара ведутся лабораторные исследования, имеющие отношение к сфере биологического оружия. Их осуществляет медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно выражала тревогу по поводу размещения американских медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.

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