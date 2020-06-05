Приштина, , 13:05 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 4 июня в эфире косовского телеканала Opinion прокомментировал уход Альбина Курти с поста премьер-министра Косово и роль международного фактора в произошедшем.

По словам Тачи, причиной падения правительства Курти стали напряженные отношения с Албанией и США, однако США не принимали непосредственного участия в его смещении — он сам своим открытым недоверием и пренебрежением в отношении Белого дома сделал так, что 2/3 депутатов проголосовали за его отставку.

По словам президента:

«Теперь ему остается лишь размышлять. На наших встречах я пытался дать ему совет. Если бы он принял эти советы, то сегодня был бы на том посту, который занимал. Это были нормальные встречи, корректные встречи, на которых мы с уважением выслушивали то, что говорили друг другу.

Я предлагал ему сотрудничество, это была исключительная возможность для сотрудничества. Но он пытался продвигать повестку, которая не имела ценности ни для воли народа, ни для воли запада».

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