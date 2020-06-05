Приштина, 5 июня 2020, 13:05 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 4 июня в эфире косовского телеканала Opinion прокомментировал уход Альбина Курти с поста премьер-министра Косово и роль международного фактора в произошедшем.
По словам Тачи, причиной падения правительства Курти стали напряженные отношения с Албанией и США, однако США не принимали непосредственного участия в его смещении — он сам своим открытым недоверием и пренебрежением в отношении Белого дома сделал так, что 2/3 депутатов проголосовали за его отставку.
По словам президента:
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