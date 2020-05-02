Приштина, , 08:50 — REGNUM Посол Великобритании в самопровозглашенном Косово Николас Абботт 1 мая заявил о важности выполнения предписаний конституции Косово всеми политическими акторами края.

На своей странице в социальной сети Facebook Абботт подчеркнул важность обеспечения независимости работы Конституционного суда:

«В свете последних политических событий я считаю, что сейчас как никогда раньше важно, чтобы все политические акторы следовали конституции и выполняли предусмотренные ей процедуры. Это касается и роли Конституционного суда, который должен быть в состоянии выносить независимые решения, без страха или предвзятости, о законности политических шагов всех институтов косовского государства», — говорится в заявлении Абботта.

Напомним, 1 мая Конституционный суд самопровозглашенного Косово принял решение о приостановлении действия декрета президента Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование нового правительства Косово Авдулле Хоти до 29 мая в качестве временной меры до вынесения окончательного решения по запросу партии власти «Движение за самоопределение» о конституционности данного декрета Тачи.

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