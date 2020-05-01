Сеул, , 23:16 — REGNUM Сбежавший из Корейской Народно-Демократической Респблики Цзи Сон Хо, который сейчас работает в законодательном органе Южной Кореи, считает, что «на 99%» лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер. Об этом он заявил в интервью агентству Yonhap.

«Это не на 100 процентов точно, но я могу сказать, что вероятность составляет 99 процентов», — сказал Цзи Сон Хо, имея в виду смерть лидера КНДР.

Также Цзи Сон Хо считает, что власти Северной Кореи не сообщают информацию о смерти Кима, так как они столкнулись со сложной проблемой преемственности.

Цзи Сон Хо отметил, что он довольно долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын «протянет после операции на сердце». Однако ему якобы сообщили, что лидер КНДР уже умер и произошло это в минувшие выходные — 25, 26 апреля.

Свой источник информации Цзи Сон Хо не раскрыл.

Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын с 11 апреля не появлялся на публике. После этого поползли слухи о том, что он умер.