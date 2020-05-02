Печ, , 07:35 — REGNUM 1 мая полицией Косово были задержаны водители двух фур с сербскими номерами, на которых были нанесены граффити с портретами российского лидера Владимира Путина и создателя современного сербского алфавита Вука Караджича.

Албанское новостное агентство Telegrafi цитирует заявление пресс-службы полиции Печского района, где и произошло задержание:

«Во второй половине дня полиция задержала две фуры, на одну из которых было нанесена фотография российского президента Владимира Путина, а на другую фотография сербского писателя Вука Караджича. Оба водителя были сопровождены в полицейский участок в Пече, где были допрошены. Об инциденте было сообщено государственному прокурору. На фурах установлены номера Нового сада».

Граждане Печа расценили произошедшее как провокацию, поэтому лица на фурах были заклеены.

Напомним, в соответствии с введенным Косово принципом взаимности в отношениях с Сербией, сербские товары могут поступать на территорию Косово только при условии, что в сопровождающей их документации в качестве пункта назначения будет указана «Республика Косово», а не «провинция Косово и Метохия».

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