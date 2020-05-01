Идлиб, Сирия, , 22:39 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб террористы из группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населённый пункт, сообщил 1 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным российского Центра, обстрелу подвергся населенный пункт Кафер-Небель в провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.

При этом начальник ЦПВС отметил, что незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, продолжают соблюдать режим прекращения огня, введённый 6 марта.

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