Идлиб, Сирия, 1 мая 2020, 22:39 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб террористы из группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населённый пункт, сообщил 1 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
По данным российского Центра, обстрелу подвергся населенный пункт Кафер-Небель в провинции Идлиб.
«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.
При этом начальник ЦПВС отметил, что незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, продолжают соблюдать режим прекращения огня, введённый 6 марта.
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