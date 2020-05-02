Приштина, , 00:59 — REGNUM Конституционный суд Косово 1 мая принял решение о приостановке действия декрета президента Хашима Тачи о передаче мандата на формирование нового правительства Косово кандидату от Демократической лиги Косово Авдулле Хоти до 29 мая в качестве временной меры до вынесения окончательного вердикта относительно конституционности данного декрета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после вынесения парламентом Косово вотума недоверия правительству Альбина Курти 25 марта, президент Косово Хашим Тачи начал вести подготовку к созданию нового правительства в обход выборов — формальным поводом для такой махинации являются чрезвычайные обстоятельства, вызванные коронавирусом, осложняющие проведение выборов.

30 апреля, сразу после издания президентом Тачи декрета о передаче мандата Хоти, партия власти «Движение за самоопределение», несмотря на вечернее время, буквально в течение часа подала запрос о рассмотрении конституционности данного декрета в Конституционный суд, потребовав также принятия временных мер для предотвращения нанесения «необратимого ущерба институтам» власти в Косово.

Читайте также: Глава Косово оттягивает рассмотрение своего решения в Конституционном суде

Отметим, решение о передаче мандата ЛДК было оглашено Тачи ещё 22 апреля, однако было официально оформлено лишь через неделю.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 1 мая суд запросил комментарии у президента Косово Хашима Тачи, и.о. премьер-министра Альбина Курти, спикера парламента Косово Вьосы Османи, а также депутатов парламента Косово Арбана Абраши и Шкемба Маная и принял решение о приостановке действия президентского декрета и признании обоснованным запрос «Движения за самоопределение» о рассмотрении конституционности декрета Тачи.

Это уже не первый раз, когда Конституционный суд Косово неявно выражает сочувствие Альбину Курти и его партии «Движение за самоопределение». Напомним, ранее суд вынес вердикт о признании постановления правительства о введении ограничений передвижения из-за пандемии противоречащим Конституции, но в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными пандемией, отложил его вступление в силу на две недели. В вердикте Конституционного суда содержались прямые указания на то, каким образом правительство может вводить ограничительные меры в период пандемии в соответствии — стоит отметить, что правительство Курти нуждается в подобных советах, ведь ранее «Движение за самоопределение» не имело опыта пребывания у власти. По истечении предусмотренного вердиктом суда срока 13 апреля министерство здравоохранения Косово попросту приняло новое решение об ограничении свободы передвижения граждан.

Читайте также: Партия власти Косово опротестовала решение президента о смене правительства

Вынесенный Конституционным судом вердикт означает, что даже если декрет президента о передаче мандата на формирование нового правительства Косово в обход выборов и вступит в силу, до 29 мая правительство Курти будет исполнять свои обязанности в качестве технического правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр юстиции Косово: решение президента будет аннулировано уже ко 2 мая