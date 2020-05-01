Рига, , 20:36 — REGNUM Первого мая в Латвии отмечают 100-летие со дня проведения первого заседания демократически избранного парламента, принявшего конституцию страны. Об этом сообщил президент страны Эгил Левитс в интервью Латвийскому радио.

«100 лет назад, 1 мая, состоялось Конституционное собрание свободно избранного парламента Латвии. Этим днём мы начинаем празднование недели демократии. 4 мая государственные праздники продолжит день декларации о возобновлении независимости Латвии, а 9 мая мы отметим день Европы», — сказал Левитс.

Глава государства также отметил важность внесения в конституцию преамбулы, провозгласившей Латвию «национальным, латышским государством».

Напомним, независимость страны была провозглашена 18 ноября 1918 года и 4 мая 1990 года.