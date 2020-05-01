Москва, , 20:29 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин, несмотря на диагностированную у него ранее коронавирусную инфекцию, постоянно находится на связи при решении рабочих вопросов. Об этом 1 мая сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью изданию «Комсомольская правда».

«Он все время в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — ответила Попова на вопрос журналиста о том, не скажется ли отрицательным образом болезнь Мишустина на борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава ведомства подчеркнула, что когда человек целиком отдает себя делу, то неизбежно подвергает себя высокому риску. Она пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления, так как его активное участие «крайне важно для страны».

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции 30 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что его анализ на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим Мишустин принял решение о самоизоляции по рекомендации врачей.

Временно исполняющим обязанности главы российского правительства был назначен первый заместитель председателя Андрей Белоусов. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

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