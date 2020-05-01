* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:48 — REGNUM Исламистская группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает заявления афганских чиновников об увеличении числа нападений после заключения соглашения с США, 1 мая сообщает агентство Reuters.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что «снизили интенсивность» атак, а число убитых военнослужащих армии Афганистана за период с 1 марта по 15 апреля не возросло, а уменьшилось на более чем 50%.

В то же время, армия Афганистана заявляет, что боевики все последние недели продолжают захватывать территории, и военным приходится находиться в «активном режиме обороны».

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