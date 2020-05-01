Рига, , 19:40 — REGNUM В Латвии, из-за недостаточного интереса претендентов, провалился конкурс на должность руководителя Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI), пишет портал LSM.

Конкурсная комиссия, изучив внесённые претендентами документы, заслушав мотивацию кандидатов, их соответствие требуемым критериям, решила не выдвигать на должность никого из них.

«Государственная инспекция по защите прав детей занимается очень важными вопросами, и сегодня ей требуются перемены. Необходимо завершить начатую реформу сиротских судов, кардинально перестроить работу ведомства», — говорится в сообщении министра благосостояния Латвии Рамона Петравича, адресованном прессе.

Министр выразила сожаление в недостаточном интересе к должности.