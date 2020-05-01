* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:17 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарастили военную активность в Афганистане вопреки соглашению с США, 1 мая сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, за 45 дней после подписания соглашения в Катаре афганские боевики совершили не менее 4500 атак в отношении правительственных сил. При этом с 1 марта по 15 апреля число атак выросло на 70% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Жертвами боевиков стали около 900 афганских военных по сравнению с 520 за тот же период 2019 года. Число уничтоженных боевиков сократилось до 610 по сравнению с 1660 годом ранее.

Читайте также: Трамп обсудил с эмиром Катара мирное соглашение по Афганистану