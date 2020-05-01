Ашхабад, , 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил по телефону с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом вопросы развития сотрудничества американских и туркменских властей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте также: МИД Туркмении: США не выделяли никакой экономической помощи

Представители руководства внешнеполитических ведомств двух стран акцентировали внимание на необходимости приложить совместные усилия в борьбе с пандемией коронавируса.

Также Мередов и Хейл поделились мнениями по теме проблем и перспектив Туркестанского региона.

Читайте также: В Туркмении заблокировали доступ к сайту госдепартамента США