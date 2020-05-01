Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США продолжает вести переговоры с российской госкорпорацией «Роскосмос» о приобретении дополнительного места на космическом корабле «Союз» для отправки еще одного своего астронавта на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в заявлении главы NASA Джима Брайденстайна.

«NASA ведет переговоры с госкорпорацией «Роскосмос» о покупке одного дополнительного места на «Союзе» для запуска предстоящей осенью», — говорится в заявлении.

Брайденстайн подчеркнул, что данное решение принято в связи с необходимостью «обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев». По его словам, сотрудничество с Роскосмосом продлится до того момента, пока на МКС не будут запускаться регулярные полеты.

Напомним, ранее глава американского аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что окололунная станция Gateway, вероятно, не будет использоваться при первой высадке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида».

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