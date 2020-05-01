Стокгольм, , 18:34 — REGNUM Глава МИД Швеции Анн Линде объяснила отказ от введения строгих ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в стране высоким доверием населения к шведской власти и политикам, рекомендации которых граждане Швеции выполняют без жестких распоряжений и приказов. Об этом 1 мая она сообщила в интервью Politico.

Линде подчеркнула, что, как и любая другая страна, Швеция предпринимает шаги по пресечению распространения коронавирусной инфекции, в стране проводятся соответствующие мероприятия по поддержке системы здравоохранения и экономики. Однако, по ее словам, эти меры Швеция реализует «немного по-другому», основываясь на собственных традициях и культуре.

«У нас <…> высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками <…> Это означает, что рекомендации, которые дают власти <…> воспринимаются как то, чего необходимо придерживаться», — объяснила глава внешнеполитического ведомства.

В качестве примера, подтверждающего ее слова, она привела рекомендацию шведских властей не посещать во время пасхальных праздников остров Готланд, в результате чего посещаемость острова в эти дни снизилась на 96%.

Линде отметила, что специалисты из эпидемиологических служб страны придерживаются мнения, что прогулки на свежем воздухе необходимы гражданам, чтобы избежать проблем с физическим и психическим здоровьем.

Тем не менее, по ее словам, власти Швеции готовы пойти на введение жестких ограничительных мер в том случае, если граждане не будут придерживаться соответствующих рекомендаций.

Глава МИД также затронула вопросы, связанные с экономической ситуацией в стране, разворачивающейся на фоне эпидемии коронавируса.

«Мы ожидаем снижения ВВП на 4−10%, у нас очень высокий (прогнозируемый) уровень безработицы 10%», — сказала министр.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил с обращением к нации, в котором призвал всех граждан объединиться для борьбы с коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что сейчас не время сворачивать совместную деятельность и отдыхать во время майских праздников. По его мнению, сейчас важно, чтобы общество продолжалось бороться вместе, чтобы выйти из этого кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции призвал всех объединиться для борьбы с коронавирусом