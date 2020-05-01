Бишкек, , 17:42 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 мая, поздравил соотечественников с Первомайским праздником — Днем труда. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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По его словам, все успехи и достижения киргизстанского общества стали возможны исключительно благодаря неустанному труду, а будущее государства зависит не только от природных ресурсов и полезных ископаемых, но и от труда людей.

«Нынешняя ситуация, сократившая трудовую деятельность в мире, еще раз показала высокую значимость труда в жизни человека. Единством и совместным трудом мы достойно ответим на все вызовы завтрашнего дня и построим развитое государство», — подытожил Жээнбеков.

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