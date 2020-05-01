Бишкек, , 17:40 — REGNUM Появившаяся в соцсетях информация о том, что правительство Киргизии при разработке законов копирует нормативную правовую базу соседних стран, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении аппарата правительства.

Отметим, что поводом для подозрений в плагиате стала появившаяся в киргизском сегменте социальных сетей фотография одной из страниц официального сайта правительства Киргизии, на которой в распоряжении о введении из-за пандемии коронавируса режима чрезвычайного положения указана Республика Казахстан, а не Киргизская Республика.

В правительстве утверждают, что это ошибки автоматического перевода в телефонном устройстве или компьютере, на котором задействована функция языкового перевода Google-переводчик.

«Все нормативные правовые акты, вносимые в аппарат правительства Киргизии, проходят ряд экспертиз, в том числе правовую и лингвистическую. Таким образом, появление нормативных правовых актов с ошибками, тем более такого грубого характера, как утверждают отдельные пользователи социальных сетей, исключено», — подчеркивается в заявлении.