Москва, , 17:05 — REGNUM Главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев помолиться в шаббат о выздоровлении от коронавируса премьер-министра РФ Михаила Мишустина и об исцелении тех, которые находятся сейчас на лечении от COVID-19 в больницах. Об этом сообщается в обращении Лазара к еврейским общинам Российской Федерации.

Главный раввин попросил верующих поддержать в шаббат молитвами тех, «кто сейчас болен, находится в больнице или на домашнем карантине».

«Особо хотел бы призвать молящихся попросить Господа даровать исцеление главе нашего правительства, Михаилу Мишустину», — говорится в обращении.

Кроме этого, Лазар пожелал главе правительства России скорейшего выздоровления, о чем направил соответствующее письмо лично Мишустину.

«Дай Бог, чтобы наш министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными», — отметил раввин.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также пожелал выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции 30 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что его анализ на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим Мишустин принял решение о самоизоляции по рекомендации врачей.

Временно исполняющим обязанности главы российского правительства был нахначен первый заместитель председателя Андрей Белоусов. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

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