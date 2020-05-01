Улан-Батор, , 16:23 — REGNUM Монгольская Национальная торгово-промышленная палата объявила 1 мая «Днем рабочего места» и организовала «Протестную акцию рабочих инструментов» на площади у Дворца спорта.

«Наша страна успешно ведет борьбу с распространением коронавируса нового типа. Но для спасения экономики не были приняты достойные меры. Если не будут приняты поддерживающие экономику меры, то, по нашей оценке, безработица достигнет 20%. В условиях пандемии уже потеряны 46 тысяч рабочих мест. Здесь сегодня, на этой площади «протестуют» рабочие инструменты, которые ждут своих хозяев. Мы призываем властей поддерживать частный сектор и сохранить рабочие места», — заявил президент Торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин.

Также в день трудящихся Торгово-промышленная палата организовала протестную акцию «Объединимся за занятости граждан» в онлайн-формате. В ней участвовали 500 организаций, работники которых с 9:30 до 10:15 устроили пикет на рабочем месте.