Тегеран, , 15:49 — REGNUM Происшествие с участием боевых катеров ВМС Ирана и кораблями ВМС США произошло из-за того, что американские силы вторглись в район военных учений. Об этом 1 мая рассказал командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири, его слова приводит агентство Tasnim.

«Они вторглись в район, где мы проводили маневры, о которых было объявлено ранее», — заявил глава ВМС КСИР.

Также он указал, что такими своими действиями корабли ВМС США сделали попытку «подрыва безопасности Ирана» и из-за этого им дали указание «убраться» из района, где проводились военные учения.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.