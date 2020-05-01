Баку, , 15:35 — REGNUM Особый карантинный режим в Азербайджане продлен властями страны до 31 мая текущего года. Об этом 1 мая сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

«Срок особого карантинного режима в стране продлен до 00:00 31 мая», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Также указывается, что такое решение было принято по результатам анализа связанной с распространением новой коронавирусной инфекции санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, превентивных мерах, которые приняты в других странах и по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Кроме этого, указывается, что принято решение о смягчении ряда ранее введённых ограничений ввиду динамики выздоровления заболевших COVID-19 и скорости распространения нового коронавируса среди населения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля стало известно, что за сутки в Азербайджане выявили ещё 49 случаев инфицирования коронавирусом.