Сеул, , 15:34 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США был замечен в небе над Южной Кореей. Об этом 1 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, крупный разведывательный самолёт Boeing RC-135W был замечен над Кванджу, столичным регионом и Инчхоном.

Эксперты предполагают, что американские военные участили полёты разведывательной авиации с целью отслеживания ситуации в КНДР, включая признаки возможных запусков ракет.

Отмечается, что до и после появления информации о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына в корейском небе также были замечены самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C, крупный стратегический разведывательный самолёт RC-135U, самолёт радио‑ и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail, береговой патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion.