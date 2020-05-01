Калининград, , 15:30 — REGNUM В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число случаев достигло 395, объявили сегодня, 1 мая, в региональном штабе по контролю за распространением инфекции.

Выписано и признаны здоровыми 86 человек. Общее число летальных исходов — 6, в том числе один за последние сутки. В региональном штабе пока не уточняют обстоятельства гибели.

Среди новых инфицированных коронавирусной инфекцией: семь случаев пневмонии, семь ОРВИ, а также 23 случая бессимптомного проявления.

Всего на COVID-19 проверено 18 699 человек, под медицинским наблюдением остаются 2073 человека, в том числе 169 в условиях обсерватора.