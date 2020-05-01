Москва, , 15:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует большие перемены в России и пересмотр ставших привычными вещей.

«Я думаю, что в ближайшем будущем у нас будут большие перемены в нашей стране и пересмотр очень многих уже привычных, к сожалению, вещей, связанных с ориентацией на рынок — его величество рынок, либеральная идея, — это всё мы оставляем в прошлом», — заявил Миронов в эфире партийной радиостанции в рамках «маёвки».

Он обратил внимание на то, что либеральная идея себя изжила, да и многие инициативы президента РФ прямо проистекают из такой левой, социалистической направленности.

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