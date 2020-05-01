Киев, 1 мая 2020, 15:29 — REGNUM Украина вскоре узнает новые требования Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщила 1 мая пресс-служба партии.
Политик отметил, что Киев до сих пор не имеет представления, какую сумму кредита МВФ выделит после выполнения поставленных условий. Он подчеркнул, что Украина идёт к своему развалу:
Напомним, ранее в министерстве финансов Украины заявили, что рассчитывают получить до конца 2020 года $3,5 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником». По её мнению, Украина находится в неуправляемом состоянии и может вскоре развалиться.
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