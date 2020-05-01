Москва, , 15:15 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину, который ранее заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.

«Искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны», — сказал Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что его тесты на коронавирус дали положительный результат и теперь он должен соблюдать самоизоляцию. Глава правительства был госпитализирован.

Глава государства назначил исполняющего обязанности премьер-министр первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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