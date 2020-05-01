Киев, , 15:11 — REGNUM Украина не добилась никаких результатов в деле выполнения Минских соглашений, поскольку власть упорно не желает их выполнять, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, сообщил 1 мая телеканал 112.ua.

«Никакого результата совершенно нет, и самое главное, что и не может его быть, поскольку украинская власть упорно не хочет идти по пути реализации Минских соглашений», — рассказал он.

Политик напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возвращении Донбасса в состав Украины только по итогам выполнения соглашений на условиях особого статуса.

«Если этого не будет сделано, значит, не будет прекращения войны и возврата контроля над территорией. Это всем очевидно», — добавил Волошин.

По его мнению, следует наращивать политическое давление, в первую очередь, на депутатов Верховной рады Украины, представителей фракции «Слуга народа», поскольку от парламента зависит принятие всех необходимых изменений законодательства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ф Сергей Лавров отметил, что никакого прогресса в выполнении Украиной пунктов итогового документа парижского саммита «нормандского формата» не наблюдается и кроме обмена пленными Киеву предъявить нечего.

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