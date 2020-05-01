Киев, , 14:52 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович готов в суде дать показания о «потере Крыма», в котором фигурирует бывшее руководство страны. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Виталий Сердюк.

«Янукович готов сотрудничать с ГБР (Государственное бюро расследований) для расследования сдачи Крыма Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Игорем Тенюхом, Валентином Наливайченко и другими», — написал он.

По его словам, в апреле прошлого года по инициативе защиты Януковича ГБР начало уголовное производство по факту совершения и. о. президента Украины Александром Турчиновым, а также главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андреем Парубием, главой минобороны Игорем Тенюхом, главой Службы безопасности Украины (СБУ) Валентином Наливайченко и другими лицами незаконных действий, «направленных на изменение границ территории Украины, и государственной измены».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав России.

Отметим, в январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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