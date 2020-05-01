Нур-Султан, , 14:48 — REGNUM В Казахстане расширили полномочия главного санитарного врача, сообщили 1 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Главный санврач теперь может своим постановлением вводить или отменить ограничительные меры на территории всей страны. Эти и другие вопросы обсуждались на совещании рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

Государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова отметила, что на сегодняшний день принимаются меры по укреплению санитарно-эпидемиологической службы. В частности, эпидемиологи приравнены к специальным госорганам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля власти Казахстана начали смягчать ограничительные меры. Жителям республики разрешили гулять во дворе и ездить на дачу.

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