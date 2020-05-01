Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину. Об этом глава государства написал 1 мая на своей странице в Twitter.

«Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе против коронавируса. Уверен, совместными усилиями преодолеем возникшие трудности», — написал кзахстанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля глава правительства России Михаил Мишустин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о своем положительном тесте на коронавирус. Премьер-министр предложил на время лечения назначить исполняющим обязанности главы правительства своего заместителя Андрея Белоусова.

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