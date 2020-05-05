Москва, , 00:04 — REGNUM Сегодня, 5 мая, вступил в силу закон, согласно которому мигранты смогут обращаться за получением патента на трудовую деятельность без выезда с территории России, сообщает ИА REGNUM.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющие трудовую деятельность на основании патента, получают право неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента.

Для переоформления документа выезд за пределы РФ не потребуется.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), 1,6 млн мигрантов в России работают по патентам.

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