Сеул, , 14:02 — REGNUM 1 мая представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Вьетнама провели телефонную конференцию, во время которой способы минимизации негативного влияния коронавируса на международную торговлю и инвестиции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога представители семи стран обсудили вопросы, касающиеся беспрепятственным зарубежным поездкам бизнесменов и представителей компаний, создания условий для свободного перемещения товаров и услуг.

Отметим, что это седьмая телефонная конференция представителей семи стран. Первая состоялась 20 марта.