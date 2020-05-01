Киев, , 13:41 — REGNUM Украина получит от Всемирного банка $150 млн, которые направит на борьбу с бедностью и коронавирусом, сообщила 1 мая пресс-служба министерства финансов Украины.

«Украина получит от Всемирного банка $150 млн. Соответствующее решение 30 апреля принял совет директоров банка», — сказано в сообщении.

Деньги пойдут на финансирования проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», целью которого является помощь людям с низким уровнем доходов.

$50 млн будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

«Тысячи украинских семей уже испытывают сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут себе позволить покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен», — отметил исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и на Украине Алекс Кремер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк выделил $135 млн на модернизацию больниц и обучение украинских врачей.

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