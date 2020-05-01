Киев, 1 мая 2020, 13:41 — REGNUM Украина получит от Всемирного банка $150 млн, которые направит на борьбу с бедностью и коронавирусом, сообщила 1 мая пресс-служба министерства финансов Украины.
Деньги пойдут на финансирования проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», целью которого является помощь людям с низким уровнем доходов.
$50 млн будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк выделил $135 млн на модернизацию больниц и обучение украинских врачей.
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