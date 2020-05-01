Кишинёв, , 13:38 — REGNUM В случае проведения досрочных выборов в Молдавии результаты голосования за партию социалистов «не порадуют» тех, кто требует их проведения. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в очередном выпуске проекта «Президент отвечает», сообщают 1 мая «Аргументы и факты в Молдове».

Читайте также: Оппозиция Молдавии собирает уголовное дело на Додона

Додон выразил уверенность, что и он, и партия социалистов справятся в сложившейся ситуации.

«Мы выйдем в лучшей форме из этой ситуации, чем другие… Увидим, какие результаты будут в случае досрочных выборов у социалистов: думаю, они вас не порадуют. Мы готовы и к этому, но будем делать всё возможное, чтобы не допустить роспуска парламента и политического кризиса», — отметил он.

По словам молдавского президента, несмотря на оказываемое на «демократов» давление для того, чтобы представители данной политической силы не голосовали «за российский кредит», представители данной политсилы все же удержались в коалиции.

«Я знаю, что на демократов оказывалось давление с тем, чтобы они не голосовали за российский кредит, — и внешнее, и внутреннее — но они удержались в коалиции, выполнили те договоренности, которые мы зафиксировали в коалиционном соглашении в начале марта… И если эта коалиция будет держаться дальше, думаю, мы сможем справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом. Если демократы решат, что им выгоднее идти на досрочные, — пойдем», — отметил Додон.

Читайте также: Додон о возможном возвращении Плахотнюка: «Сразу поедет в тюрьму»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон анонсировал отправку в тюрьму беглого олигарха Владимира Плахотнюка в случае его возвращения в страну.