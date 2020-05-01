Кишинёв, 1 мая 2020, 13:38 — REGNUM В случае проведения досрочных выборов в Молдавии результаты голосования за партию социалистов «не порадуют» тех, кто требует их проведения. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в очередном выпуске проекта «Президент отвечает», сообщают 1 мая «Аргументы и факты в Молдове».
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Додон выразил уверенность, что и он, и партия социалистов справятся в сложившейся ситуации.
По словам молдавского президента, несмотря на оказываемое на «демократов» давление для того, чтобы представители данной политической силы не голосовали «за российский кредит», представители данной политсилы все же удержались в коалиции.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон анонсировал отправку в тюрьму беглого олигарха Владимира Плахотнюка в случае его возвращения в страну.