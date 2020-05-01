Москва, , 13:28 — REGNUM «Единая Россия» намерена в текущую сессию Госдумы ввести в Трудовой кодекс положения о работе в удаленном формате. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

«Мы понимаем, что после этого времени значительная часть работников останется и дальше работать удаленно. Поэтому это будет затрагивать уже реально миллионы людей», — сказал также Исаев.

Ранее будучи премьер-министром Дмитрий Медведев допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

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