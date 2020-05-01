Женева, Швейцария, , 13:29 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям КНР с призывом направить её экспертам приглашение для участия в расследовании истоков нового коронавируса. Об этом 1 мая рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, его слова приводит агентство France-Presse.

«ВОЗ хотела бы сотрудничать с зарубежными партнерами», — заявил официальный представитель.

Также, по словам Язаревича, организация хотела бы направить по приглашению властей КНР своих экспертов для участия в расследовании животного происхождения нового коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа заявил, что просьба организации о присоединении её экспертов к расследованию об источнике появления нового коронавируса в Китае была отклонена китайскими властями.