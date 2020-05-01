Сеул, , 13:22 — REGNUM Президент Южной Кореи пообещал сделать все возможное, чтобы сократить количество несчастных случаев на производстве. Об этом 1 мая сообщает KBS со ссылкой на послание главы государства в социальных сетях по случаю Дня труда.

В своем послании Мун Чжэ Ин пообещал приложить усилия для создания «безопасной рабочей среды». Он также выразил соболезнования в связи с гибелью 38 рабочих в результате пожара на строительной площадке в городе Ичхоне провинции Кёнгидо.

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Президент подчеркнул, что несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, приоритетной задачей для государства является сохранение рабочих мест.