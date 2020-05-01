Киев, , 13:15 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран поговорил по телефону с главным стратегическим советником высокого уровня по вопросам оборонной реформы вооружённых сил Украины и министерства обороны, генерал-лейтенантом вооружённых сил США в отставке Китом Дейтоном, сообщила 1 мая пресс-служба правительства Украины.

Стороны обсудили выполнение задач оборонной реформы, а также определили приоритеты, направленные на обеспечение обороноспособности Украины и развитие оперативных возможностей ВСУ по стандартам НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Канады на Украине Лариса Галадза заверила украинскую сторону, что Канада будет и дальше оказывать военную помощь стране.

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