Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Петербургские власти решили сэкономить на расселении коммунальных квартир в связи с кризисом в экономике и вокруг коронавируса. Об этом свидетельствует проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год.

«Вынужденно на 5,3 млрд рублей уменьшены расходы на реализацию отдельных жилищных программ Санкт-Петербурга, в частности программ «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», — сообщили в Смольном.

Заметим, вся программа расселения коммуналок в 2020 году в Петербурге должна была стоить 3 млрд 100 млн рублей. В среднем город расселяет порядка трех тысяч коммунальных квартир в год. По данным на 2019 год, в Петербурге было 69 тыс. коммунальных квартир, в которых жили почти 230 тыс. семей. Из них более 80 тыс. семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Депутаты Заксобрания подсчитали, что такими темпами на расселение потребуется еще несколько десятков лет.

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В Смольном утверждают, что даже при секвестировании бюджета в 2020 году «в полном объеме сохранены расходы по жилищным программам, предусматривающим улучшение жилищных условий для многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, работников бюджетной сферы».

Напомним, комитет финансов Санкт-Петербурга предложил увеличить дефицит городского бюджета в 2020 году вдвое — до 104 млрд рублей. Объем расходов сократится с 727,7 до 677,2 млрд рублей, доходы упадут с 675 до 573 млрд рублей.

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