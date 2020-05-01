Кишинёв, , 12:09 — REGNUM В Молдавии продолжается расследование всех «громких дел» и никто не избежит наказания, заявил президент Молдавии Игорь Додон в выпуске платформы «Президент отвечает», сообщают 1 мая «Аргументы и факты Молдавии».

Додон отметил, что «на днях» ему был задан вопрос о том, что будет в случае возвращения «завтра» в страну ранее сбежавшего олигарха Владимира Плахотнюка. Додону предложили представить ситуацию, в которой Плахотнюк уже находится в аэропорту, «судьи и прокуроры все еще с ним, и он вам покажет».

«Пусть приезжает! Из аэропорта сразу поедет в тюрьму! Других вариантов нет», — подчеркнул молдавский лидер.

По словам Додона, это касается всех, кто должен понести ответственность «за свои беззакония». Президент Молдавии также отметил, что некоторые из них «сейчас прикидываются великими оппозиционерами — депутаты парламента и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Додон призвал оппозиционных политиков направить «энергию» на поддержку кампании по поддержке местных производителей.

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Отметим, что молдавский олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии в США в 2019 году после отстранения возглавляемой им Демпартии от власти. В России олигарха обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. В Молдавии он обвиняется в создании преступной группы, шантаже, отмывании денег. Плахотнюк находится в международном розыске.

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